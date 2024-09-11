Каршеринг врезался в рекламный щит и сбил двух женщин в Адлерском районе Сочи

В Адлерском районе Сочи каршеринговый автомобиль наехал на рекламный щит и сбил двух пешеходов. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи

В среду, 11 сентября, на улице Эстонская, 95а произошла авария с участием каршерингового автомобиля Changan от сервиса «Ситидрайв». Во время поворота направо водитель не смог удержать контроль над машиной, что привело к выезду на левую обочину и тротуар. Автомобиль врезался в рекламный щит.

В это время на тротуаре находились две женщины в возрасте 25 и 30 лет. Автомобилист также наехал на них. Обе женщины получили травмы.

На место происшествия оперативно прибыли медики, которые доставили пострадавших в больницу для оказания необходимой помощи. О состоянии пешеходов пока неизвестно.

Мария Удовик