В СИЗО оставили обвиняемого в смертельном ДТП с участием сына Романа Бусаргина

Амира Рахматулина, обвиняемого в совершении ДТП, в котором погиб сын губернатора Романа Бусаргина, оставили под стражей. Соответствующее решение принял Октябрьский районный суд.

Ходатайство о продлении срока содержания в СИЗО подал начальник отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области. Рахматулин и его адвокат возражали против продления и просили избрать более мягкую меру пресечения. Следственные органы, в свою очередь, посчитали, что отправлять его под домашний арест нельзя, так как Рахматулин обвиняется в преступлении средней тяжести. Упомянут также большой общественный резонанс. Следствие полагает, что на свободе молодой человек может скрыться или оказать давление на участников.

В итоге суд продлил срок содержания под стражей до 22 октября. Амира Рахматулина обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

ДТП случилось 22 июля на улице Соколовая в Саратове. В нем участвовали черная и белая Lada Granta и грузовик MAN. В прокуратуре Саратовской области сообщали, что водитель черной Lada Granta не справился с управлением, столкнулся с грузовиком, после чего легковушку отбросило в сторону белой Lada Granta.

По данным СМИ, Амир Рахматулин находился за рулем черной Lada Granta. Вместе с ним на переднем пассажирском сиденье находился Иван Бусаргин. Погиб также 19-летний Константин Кутовой, находившийся на заднем сиденье авто. Еще один пассажир — 19-летний Радомир Андреев — госпитализирован с тяжелыми травмами.

Ольга Симонова