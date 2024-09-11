Полицейские в Сочи перевернули попавший в ДТП внедорожник

На Мамайской развязке в Сочи произошло ДТП, в котором перевернулся автомобиль «Киа Спортейдж». Сотрудники полиции помогли водителю перевернуть транспортное средство и поставить его на колеса, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ города.

Авария произошла вчера, 10 сентября, в 16:20. Водитель автомобиля «Сузуки Свифт», выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с «Киа Спортейдж». В результате удара внедорожник перевернулся.

Проезжавшие мимо сотрудники ДПС Виталий Киричек, Марсель Гареев и Роман Ефремов заметили происшествие и остановились, чтобы оказать помощь водителю. Вместе с прохожими им удалось вернуть перевернутый автомобиль в нормальное положение.

Водитель поблагодарил полицейских и прохожих за быструю реакцию и оказанную помощь. Медицинская помощь автомобилисту не потребовалась.

Мария Удовик