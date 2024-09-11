Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Саратовские власти пока не намерены расторгать договор с «Т Плюс»

Саратовская область пока что не намерена расторгать концессионное соглашение с «Т Плюс». Как заявил на депутатских слушаниях в областной думе и. о. зампреда регионального правительства Сергей Соколов, данный вопрос не стоит в острой фазе.

«У нас есть практика расторжения договора концессии, речь идет про ООО „КВС“, но у нас не стоит в острой фазе вопрос о расторжении договора с „Т Плюс“. Критика — да, есть», — сообщил Соколов.

Говоря о критике, на депутатских слушаниях также упомянули работу компании в Балакове. Выяснилось, что сроки ремонта труб в городе затягиваются, котлованы до сих пор не закопаны.

Исполняющий обязанности директора Саратовского филиала компании «Т Плюс» Андрей Гусятников отметил, что критика справедливая, и выразил надежду на полное выполнение обязательств. Однако заявил, что ряд работ не провели из-за недофинансирования — предприятия платят исправно, а население нет.

Так, управляющие компании должны 427 млн руб., бюджетные организации — 74 млн руб., промышленные предприятия — 24 млн руб. В то же время жители Саратовской области не заплатили 1,9 млрд руб.

Ольга Симонова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...