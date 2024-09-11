Саратовские власти пока не намерены расторгать договор с «Т Плюс»

Саратовская область пока что не намерена расторгать концессионное соглашение с «Т Плюс». Как заявил на депутатских слушаниях в областной думе и. о. зампреда регионального правительства Сергей Соколов, данный вопрос не стоит в острой фазе.

«У нас есть практика расторжения договора концессии, речь идет про ООО „КВС“, но у нас не стоит в острой фазе вопрос о расторжении договора с „Т Плюс“. Критика — да, есть», — сообщил Соколов.

Говоря о критике, на депутатских слушаниях также упомянули работу компании в Балакове. Выяснилось, что сроки ремонта труб в городе затягиваются, котлованы до сих пор не закопаны.

Исполняющий обязанности директора Саратовского филиала компании «Т Плюс» Андрей Гусятников отметил, что критика справедливая, и выразил надежду на полное выполнение обязательств. Однако заявил, что ряд работ не провели из-за недофинансирования — предприятия платят исправно, а население нет.

Так, управляющие компании должны 427 млн руб., бюджетные организации — 74 млн руб., промышленные предприятия — 24 млн руб. В то же время жители Саратовской области не заплатили 1,9 млрд руб.

Ольга Симонова