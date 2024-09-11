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На ремонт небоскреба в Саратове после атаки БПЛА потратят 12 миллионов рублей

В ходе прямой линии 10 сентября губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о работе по ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов на региональный центр. Об этом сообщается в правительственном Telegram-канале «Пул 64 Z».

«У меня на подписи уже находится документ о выделении средств на компенсации в связи с атакой БПЛА. На этой неделе планируется подписать. Там предусмотрено выделение порядка 12 млн руб. на восстановление фасада здания», - цитирует Бусаргина его пресс-служба.

Напомним, атака БПЛА на Саратовскую область произошла утром 26 августа 2024 года. В результате был поврежден многоквартирный дом на улице Пушкина в Энгельсе и небоскреб Volga Sky на Славянской площади в Саратове. Одна из пострадавших жительниц высотки скончалась в больнице в начале сентября.

Владимир Комаров

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