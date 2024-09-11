Назначен глава Гагаринского района Саратова

Назначен руководитель департамента Гагаринского района Владимир Бьятенко, сообщил исполняющий полномочия главы Саратова Павел Сурков.

По его словам, Гагаринский район «воротником» огибает город, здесь находятся 79 населенных пунктов, между которыми большое расстояние. И сельский уклад перемешан с городскими запросами жителей.

«Здесь нужно формировать хорошо продуманную систему управления и подбирать соответствующие кадры. Главе предстоит много и усердно работать»,— сообщил Сурков.

Владимир Бьятенко исполнял обязанности начальника департамента с июля 2024 года.