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В Сочи отремонтировали ведущую к туристическому объекту улицу Линейную

В микрорайоне Головинка Лазаревского района Сочи отремонтировали улицу Линейную в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорога ведет к популярному туристическому объекту «Тюльпановое дерево», сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Подрядная организация обновила 665 м дороги. Специалисты также нанести новую разметку и установили дорожные знаки в соответствии с утвержденными проектами организации дорожного движения.

Заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр подчеркнул, что в летний период курорт привлекает все больше туристов, и в этом году на территории Сочи функционирует 165 объектов туристического показа, из которых 120 относятся к природным достопримечательностям. В рамках нацпроекта отремонтировали 59 участков дорог общей протяженностью более 39 км.

Мария Удовик

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