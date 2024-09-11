Сочи возглавил топ направлений для трехдневных путешествий в сентябре

Сочи стал лидером среди направлений для путешествий на три дня в сентябре. Курорт набрал 13% от общего числа бронирований. Средняя стоимость ночи при трехдневном размещении составляет 4,9 тыс. руб., говорится в исследовании сервиса Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На втором месте расположился Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 11% от общего числа бронирований. При трехдневном размещении в среднем туристам предстоит отдать 4,5 тыс. руб. за ночь.

Замыкает тройку лидеров Анапа. Она набрала 6%. Средняя стоимость ночи при трехдневном отдыхе — 4,2 тыс. руб.

В топ-10 также вошел Геленджик. Средняя стоимость ночи составляет 4,3 тыс. руб.

Мария Удовик