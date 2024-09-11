«Галс-Девелопмент» благоустраивает поселок «Березки River Village»

В коттеджном поселке «Березки River Village» группы компаний «Галс-Девелопмент» открылся инновационный фитнес-клуб «Березки Бассейн by Crocus Fitness». Яркое здание площадью 5 тыс. кв. м, стилизованное под маяк, расположилось в окружении реки и леса. Одно из главных преимуществ клуба — открытый подогреваемый бассейн, где в любое время года можно поплавать, наслаждаясь пейзажами. На последнем этаже есть релакс-зона с зимним садом. Помимо этого, «Березки Бассейн by Crocus Fitness» располагают тренажерами для любителей хоккея, предлагают авторские тренировочные программы и групповые занятия. После тренировок члены клуба смогут посетить термальную зону с сауной, русской баней, соляной комнатой, тропическим душем и хаммамом, в фитобаре можно попробовать протеиновые коктейли, свежевыжатые соки и смузи.

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Для юных гостей от 5 лет предусмотрено отдельное пространство для занятий и уютная игровая комната, где за малышом присмотрит профессиональный и внимательный тренер. В период каникул спортклуб организует детский спортивный лагерь.

Нина Никифорова