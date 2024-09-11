Арестован предприниматель, совершивший контрабанду леса на 43 млн рублей

В Томской области оперативники пресекли незаконный канал поставки древесины в Китай и Вьетнам. Фигуранту дела с 2020-го по 2021 годы удалось вывезти из региона более 6,1 тыс. куб м лесоматериалов, сообщает Сибирское таможенное управление. Общая стоимость партии составила свыше $478 тыс. (более 43 млн руб).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сибирское таможенное управление Фото: Сибирское таможенное управление

По данным следователей, бизнесмен перевозил древесину, используя подконтрольные юрлица, а также предоставляя подложные документы и декларации на товар.

В отношении коммерсанта возбуждены девять уголовных дел о контрабанде стратегически важных товаров (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Александра Стрелкова