В Хакасии силовики предотвратили перевод денег на нужды боевиков

Сотрудники управления ФСБ по Республике Хакасия пресекли попытку финансирования украинской террористической организации. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным силовиков, 23-летний житель Абакана с марта 2023 года принимал участие в стрим-трансляциях на одном из каналов видеохостинга YouTube, в которых обсуждались вопросы финансирования запрещенной в РФ украинской террористической организации. В трансляциях указывались реквизиты для перевода денег на приобретение боевикам оружия, оборудования и амуниции.

«Реальных действий для совершения преступления он не предпринял, его намерения по осуществлению противоправной деятельности были пресечены сотрудниками ФСБ. Мужчине объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы)», — рассказали в ведомстве.

Илья Николаев