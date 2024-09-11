Саратовский губернатор заявил о продолжении работы детского травмпункта
Детский травмпункт саратовской клинической больнице имени С. Р. Миротворцева при ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского» продолжит работу. Такое заявление сделал губернатор Роман Бусаргин, сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.
В рамках прошедшей вечером накануне прямой линии господин Бусаргин подчеркнул, что обсудил данную тему с ректором медицинского университета Андреем Ереминым. Чиновник назвал «последним делом» закрытие чего-либо.
«Восстанавливать гораздо труднее, особенно, когда речь идет о медицинских учреждениях»,— сказал губернатор. Господин Бусаргин отметил: еще один доступный 24 часа детский травмпункт появится при ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница». Также круглосуточным планируют сделать аналогичное учреждение на ул. Лисина.
Ранее региональный минздрав объявил о планах закрыть травмпункт при больнице им. Миротворцева и открыть на ул. Лисина — вдалеке от центра города. Инициатива вызвала критику среди горожан, вмешался губернатор.
Напомним, Роман Бусаргин начал вести прямые линии, когда еще был врио губернатора Саратовской области. Последняя коммуникация с жителями региона в таком формате прошла в конце 2023 года.