Глава Тувы назначил и. о. первого вице-премьера

Мерген Хомушку назначен и. о. первого заместителя председателя правительства Республики Тыва по экономическим вопросам. О соответствующем указе главы региона председателя правительства Владислава Ховалыга сообщил официальный портал Тувы.

Господин Хомушку, начинавший трудовой путь учителем иностранного языка и истории, продолжительное время работал в банковской сфере. В структуры исполнительной власти республики в первый раз он пришел в 2011 году, когда был назначен первым заместителем министра строительства и модернизации коммунального хозяйства. Затем Мерген Хомушку работал заместителем планово-производственного отдела Московского метрополитена, занимал посты в Федеральном агентстве научных организаций.

В 2017-2018 году трудился заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тувы. С августа 2024 года работал первым заместителем руководителя администрации главы Тувы и аппарата правительства — начальником департамента комплексного социально-экономического развития.

По данным официального портала республики, до этого назначения у Владислава Ховалыга был один первый заместитель — Владимир Донских.

Валерий Лавский