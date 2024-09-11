Бывших проверяющих шахты «Листвяжная» будут судить за получение взяток

Городской суд Белово (Кемеровская область) рассмотрит уголовное дело бывших инспекторов Сибирского управления Ростехнадзора Александра Трокмана, Евгении Бычковой, Сергея Винокурова, Николая Адамкова, Александра Логвенкова, Сергея Зубкова, Вячеслава Дехтярука и Алексея Созинова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получении взяток (ст. 290 УК РФ), фальсификации доказательств по административным делам (ст. 303 УК РФ) и превышении полномочий (ст. 286 УК РФ), рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

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Согласно версии следствия, в марте –апреле 2021 года инспекторы в ходе плановой проверки на шахте «Листвяжная» потребовали от ее руководителей по 25 тыс. руб., угрожая закрытием в случае выявления даже незначительных нарушений. Опасаясь срыва плана добычи угля, руководство шахты согласилось с выдвинутыми требованиями контролеров.

«При этом инспекторы Бычкова, Винокуров и Трокман на протяжении длительного времени ежемесячно получали от руководства шахты по 10 тыс. руб. за лояльное отношение при осуществлении возложенных обязанностей, фактически игнорируя имевшиеся нарушения требований промбезопасности», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, говорится в материалах следствия, в ноябре 2021 года в ходе очередной проверки инспектор Алексей Созинов якобы сфальсифицировал материалы дела об административном правонарушении о несоблюдении требований промбезопасности в отношении непричастных сотрудников шахты, в результате чего каждому из них незаконно выписал штраф 25 тыс. руб.

В июле, как писал «Ъ-Сибирь», Генпрокуратура направила в суд дело в отношении руководства «Листвяжной».

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 года. Погибли 46 шахтеров и 5 спасателей. Главной причиной взрыва следователи считают взрыв метановоздушной смеси.

Илья Николаев