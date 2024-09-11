Путин назначил нового начальника ГУ МВД по Алтайскому краю
Начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю стал 48-летний генерал-майор Сергей Камышев. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу главка нового руководителя.
Сергей Камышев
Фото: Управление МВД России по Тверской области
Сергей Камышев родился в июле 1976 года во Владимирской области. Он закончил Владимирскую специальную среднюю школу подготовки начальствующего состава МВД России, Владимирский юридический институт Минюста России и академию управления МВД РФ. С 1995 года занимал различные должности в подразделениях уголовного розыска.
В 2015 году Сергей Камышев возглавил УМВД России по городу Владимиру. Спустя три года занял пост замначальника ГУ МВД России по Нижегородской области, в 2022 году — начальника УМВД России по Тверской области.
Летом 2024 года стало известно об отставке генерал-лейтенанта Андрея Подоляна, который возглавлял ГУ МВД России по Алтайскому краю с 2018 года.