Путин назначил нового начальника ГУ МВД по Алтайскому краю

Начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю стал 48-летний генерал-майор Сергей Камышев. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу главка нового руководителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Камышев

Фото: Управление МВД России по Тверской области Сергей Камышев

Фото: Управление МВД России по Тверской области

Сергей Камышев родился в июле 1976 года во Владимирской области. Он закончил Владимирскую специальную среднюю школу подготовки начальствующего состава МВД России, Владимирский юридический институт Минюста России и академию управления МВД РФ. С 1995 года занимал различные должности в подразделениях уголовного розыска.

В 2015 году Сергей Камышев возглавил УМВД России по городу Владимиру. Спустя три года занял пост замначальника ГУ МВД России по Нижегородской области, в 2022 году — начальника УМВД России по Тверской области.

Летом 2024 года стало известно об отставке генерал-лейтенанта Андрея Подоляна, который возглавлял ГУ МВД России по Алтайскому краю с 2018 года.

Илья Николаев