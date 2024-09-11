Жителям Новосибирска сообщили адреса бомбоубежищ и пунктов выдачи противогазов

Мэрия Новосибирска решила ознакомить горожан с расположением пунктов выдачи противогазов и бомбоубежищ. Соответствующие данные внесены в геоинформационную систему «Мой Новосибирск».

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По данным пресс-центра городской администрации, к настоящему времени в систему введена информация о 71 пункте временного размещения при чрезвычайных ситуациях и 193 сборных эвакуационных пунктах. Средства индивидуальной защиты можно получить по 74 адресам.

Начальник департамента связи и информатизации мэрии Максим Русин назвал внесение упомянутых данных в «Мой Новосибирск» «шагом навстречу потребностям граждан в получении актуальной и достоверной информации о работе объектов гражданской обороны».

Валерий Лавский