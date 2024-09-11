В Томской области осудили мошенников по делу о хищении 114 млн рублей у пайщиков

В Томской области суд вынес приговор трем жителям Северска по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с деньгами пайщиков. Согласно версии следствия, от действий злоумышленников пострадали 300 человек. Суд назначил одному из фигурантов дела семь лет лишения свободы, двум его сообщникам по пять лет колонии общего режима. Также подсудимых обязали выплатить штрафы от 400 до 900 тыс. руб.

Как сообщает прокуратура региона, в 2014 году обвиняемые создали кредитный потребительский кооператив «Уран». Они заключали с гражданами договоры привлечения заемных средств пайщиков под предлогом высоких процентов.

Однако деньги мошенники возвращать не планировали. Ущерб от их действий составил более 114 млн руб.

Александра Стрелкова