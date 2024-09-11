Композитора Григория Ауэрбаха похоронят на Востряковском кладбище

Церемония прощания с профессором ГИТИСа, членом Союза композиторов России Григорием Ауэрбахом пройдет в Москве 13 сентября. Его похоронят на Востряковском кладбище на юго-западе Москвы. Господин Ауэрбах умер 9 сентября в возрасте 73 лет.

«Церемония прощания с Григорием Львовичем Ауэрбахом пройдет 13 сентября в Учебном театре ГИТИС в 11:00. В 13:00 — отъезд на Востряковское кладбище. В 17:00 начнется поминальный обед по адресу Малый Кисловский переулок, дом 6»,— говорится в сообщении в Telegram-канале ГИТИСа.

Григорий Ауэрбах родился 13 октября 1950 года в Москве. В 1960 году его семья переехала в Минск, где он поступил в музыкальную школу при Белгосконсерватории по классу скрипки и фортепиано. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных в Москве. В ГИТИСе господин Ауэрбах преподавал более 20 лет. Он является автором музыки для 80 театральных постановок, сериалов и художественных фильмов.

Милена Костерева