Более 30 улиц Сочи останутся без света из-за планового ремонта

В Сочи в связи с плановыми работами по ремонту электрооборудования более 30 улиц на протяжении нескольких часов будут отключены от электроснабжения. Об этом сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В среду, 11 сентября, с 07:00 до 19:00 жители ряда улиц и поселков Сочи столкнутся с временными отключениями электроэнергии. В список попали улицы Звездная, 60 лет ВЛКСМ, Макаренко, Тимирязева. Поселки Медовеевка, Чвижепсе также столкнутся с временными неудобствами. Полный список населенных пунктов, которых коснутся ограничения, можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Эти работы необходимы для поддержания стабильного электроснабжения. По словам специалистов, ремонтные работы помогут предотвратить возможные аварийные ситуации в будущем.

Мария Удовик