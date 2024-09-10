Подрядчики из Сочи завершают восстановление школы искусств в Мариуполе

Специалисты строительного комплекса Сочи завершают ремонт школы искусств в историческом центре Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

С 2022 года подрядчики из Сочи занимаются восстановлением объектов социальной инфраструктуры в Донецкой Народной Республике, в том числе и школы искусств в Мариуполе. Этот проект реализуется в рамках специальной программы Минстроя России и финансируется за счет федерального бюджета.

Глава Сочи Андрей Прошунин подчеркнул, что помимо школы искусств команда также успешно завершила ремонт четырех школ в Макеевке. Сейчас специалисты благоустраивают территории восстановленного детского сада на улице Пашковского в Мариуполе.

Сейчас сочинские подрядчики работают более чем над 200 жилыми домами и социальными объектами в таких городах, как Донецк, Мариуполь, Макеевка, Харцызск и Амвросиевка, которые пострадали от обстрелов. В общей сложности уже выполнено свыше 50% запланированных работ по восстановлению 100 тыс. кв. м ведомственных учреждений.

Мария Удовик