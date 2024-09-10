Министры труда стран БРИКС обсудили охрану труда накануне ВНОТ-2024 в Сириусе

Накануне открытия Всероссийской недели охраны труда-2024 в Сириусе состоялась встреча министров труда и занятости стран БРИКС, где обсуждались ключевые аспекты безопасности на рабочем месте и развитие профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша представил иностранным коллегам информацию о регионе. Господин Гаркуша также подчеркнул его значимость на фоне растущего населения и низкого уровня безработицы, который составляет 2% по международным стандартам.

Ключевым моментом встречи стало внимание к культуре охраны труда. Участники обсудили новые тенденции, такие как рост платформенной занятости, где специалисты используют онлайн-платформы для поиска клиентов и предоставления услуг.

Мария Удовик