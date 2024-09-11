Заработала служба Metropol Delivery

В отеле «Метрополь» создана собственная службы доставки еды Metropol Delivery. В основу меню легли как современные варианты блюд, так и традиционные, проверенные временем, такие как кулебяка из трех видов рыбы с соусом «Икра и шампань». Ее рецепт был создан в 1905 году с первых дней работы отеля и остается в меню в наши дни. Metropol Delivery продолжает традицию чайной церемонии, которая также давно существует в стенах отеля. Для того чтобы провести ее дома, повара отеля предлагают кружевные блинчики с красной икрой и фермерской сметаной, фирменные пирожки, мини-сэндвичи с лососем и ростбифом, птифуры, десерты и торты из собственной кондитерской отеля.

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