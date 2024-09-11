Балетные сезоны

С 24 августа по 1 сентября сразу в трех городах — Сочи, Геленджике и Бодруме — прошел фестиваль актуальной культуры «Сезоны». В этом году внимание организаторов привлек балет, которому и была посвящена программа фестиваля. Почему на «Сезоны» нужно обратить внимание, рассказываем в нашем материале.

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Первые «Сезоны» прошли в 2021 году в Геленджике — тогда на городских площадках зрителям представили спектакли «Дядя Ваня» Льва Додина, «УтроВечер» Владимира Варнавы и «Транссиб» от «Мастерской Брусникина». Помимо театральных постановок, организаторы «привезли» документальное кино — фильм «Бондарчук. Battle» Ильи Белова. В 2022 году «Сезоны» вновь состоялись в Геленджике и уже были полностью посвящены документальным фильмам — среди них, например, была картина «Джейн глазами Шарлотты» (в которой Шарлотта Генсбур рассказывает о своей матери Джейн Биркин).

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В этом году «Сезоны» появились сразу в трех городах: Сочи и Геленджике в России и Бодруме в Турции. Организаторы решили сосредоточить свое внимание на балете, поэтому привезли несколько постановок и документальных картин, посвященных визитной карточке российской культуры. На сцене замка Святого Петра, «Геленджик Арены» и Зимнего театра зрителям были представлены отрывки из главных постановок Большого и Мариинского театров. Среди них — «Лебединое озеро», «Спартак», «Дон Кихот», «Чайка» и многие другие. Двухчасовая программа состояла из попурри в исполнении прима-балерин и премьеров главных балетных театров России. На сцене свои партии исполняли народная артистка России Екатерина Крысанова, Элеонора Севенард, заслуженный артист России Владислав Лантратов, заслуженная артистка России Екатерина Кондаурова, Денис Родькин, Игорь Цвирко и другие артисты.

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В Геленджике помимо постановок проходили показы художественных фильмов и киноверсий главных мировых спектаклей. Стоит отметить, что на всех площадках фестиваля «Сезоны» был солд-аут. Фестиваль актуальной культуры вышел за рамки одного города и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом. Лето-2024 подошло к концу, поэтому можно уже строить планы на следующий год — желательно с учетом фестиваля актуальной культуры.

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Илья Петрук