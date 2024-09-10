Полицейские изъяли более 350 литров незаконного алкоголя в Сириусе

В ходе оперативных мероприятий на улице Нижнеимеретинской в Сириусе сотрудники полиции пресекли деятельность торгового павильона, который реализовывал спиртосодержащие напитки без необходимых документов. Об этом сообщает пресс-служба УВД федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УВД Сириуса Фото: Пресс-служба УВД Сириуса

В результате проверок, проведенных правоохранительными органами, удалось выявить павильон, осуществляющий продажу алкогольной продукции с нарушениями законодательства. Полицейские изъяли более 350 литров алкоголя.

В отношении нарушителя возбудили административное расследование по ст. 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами). Статья предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Мария Удовик