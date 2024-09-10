В Татарстане могут создать центр для цифровой поддержки скорой помощи
В Татарстане могут создать центр компетенций для цифровой поддержки скорой помощи. Такую идею предложили на форуме Kazan Digital Week, сообщает ТАСС.
В Татарстане могут создать центр для цифровой поддержки скорой помощи
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Проект поможет обеспечить методическую поддержку скорых и обновить системы оказания медицинской помощи по всей России. Среди других задач центра — разработка дорожной карты цифровизации, создание учебного центра подготовки кадров диспетчерского состава.
Проект планируют реализовать при участии Республиканского медицинского информационно-аналитического центра, Минздрава Татарстана, Министерства цифрового развития республики и компании ICL Soft.