В Сочи открылся юбилейный XV Международный джазовый фестиваль

На сцене Зимнего театра в Сочи стартовал юбилейный XV Международный джазовый фестиваль, открывший свою программу музыкально-поэтическим выступлением, посвященным не только празднику джаза, но и 25-летию Московского джазового оркестра. Для гостей события подготовили неделю концертов и образовательных мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

С 10 по 12 сентября на площади Флага Сочи пройдут бесплатные концерты под открытым небом. Завершит музыкальную неделю гала-концерт 15 сентября в концертном зале «Фестивальный». На сцене выступят такие известные исполнители, как Игорь Бутман, певица Фантине, квинтет Сергея Мазаева и Дмитрий Маликов с программой «Pianomaniya Jazz».

Хедлайнеры мероприятия также проведут мастер-классы и лекции для студентов Сочинского колледжа искусств и всех желающих. По словам заместителя главы города Елены Канюк, джазовый фестиваль — это одно из ключевых событий бархатного сезона в Сочи.

Символичным событием стало появление первого плода на цитрусовом дереве сорта «Дружба народов» в Коллекционном саду Сочинского института РУДН. Этот саженец высадил Игорь Бутман 2 марта в честь Всемирного фестиваля молодежи.

Мария Удовик