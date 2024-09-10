В Чувашии преподаватель вуза перевел мошенникам 1,4 млн рублей

8 сентября в отдел полиции Чебоксар обратился 68-летний преподаватель одного из вузов с заявлением о мошенничестве. Мужчина перевел неизвестным почти 1,4 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Чувашии.

В начале сентября преподавателю позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что мошенники пытаются списать со счета потерпевшего денежные средства. Неизвестный предложил мужчине перевести деньги на якобы безопасный счет. Житель Чебоксар снял все средства в банке и перевел их через банкомат на указанные счета.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Диана Соловьёва