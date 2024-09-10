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обновлено 14:58

Замначальника ИК получил три года условно за нарушение трудовых прав заключенных

Суд вынес приговор бывшему замначальника исправительной колонии №10 в Рубцовске (Алтайский край). Его признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание до 10 дет лишения свободы). Суд назначил фигуранту дела три года условно с лишением права занимать определенные должности на тот же срок. Также на имущество подсудимого стоимостью 2 млн руб. наложен арест, сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, с 2015-го по 2022 годы обвиняемый распорядился трудоустроить заключенных на вакантные должности по уборке помещений и территории. Однако фактически они выполняли работу по изготовлению сувениров, которые после были проданы за пределами колонии.

В результате, говорится в сообщении ведомства, были нарушение трудовые права зэков. Им не выплатили за выполненную работу 3,4 млн руб.

Александра Стрлекова

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