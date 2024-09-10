В Курскую область доставили 90 тонн гуманитарной помощи из Сочи
На минувших выходных в Курскую область прибыла партия гуманитарной помощи весом 90 тонн, собранная сочинцами для поддержки местных жителей и военнослужащих. Глава Железногорска выразил благодарность за эту инициативу, сообщает пресс-служба администрации курорта.
Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ
В рамках благотворительной акции, организованной Сочинской территориальной организацией Общественного профессионального союза военнослужащих, курянам доставили гуманитарную помощь. В груз вошли продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, одеяла, одежда и другие жизненно необходимые товары.
Сейчас продолжается работа по сбору дополнительных ресурсов для жителей Курской области. В Сочи сейчас работают семь пунктов сбора гуманитарной помощи.