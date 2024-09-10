Красноярский край направит на выплаты за классное руководство 1,1 млрд рублей

Из федерального бюджета в этом году Красноярскому краю дополнительно выделены еще 1,1 млрд руб., сообщает правительство региона. Средства предусмотрены в рамках реализации программы «Развитие образования».

Предполагается, что финансирование коснется выплат за классное руководство и кураторство в образовательных организациях населенных пунктов численностью менее 100 тыс. человек. Также деньги будут выделены для советников директоров по воспитанию. Всего средства будут распределены среди 12,6 тыс. классных руководителей и 677 советников по воспитанию.

До 2026 года суммарный объем вложений в реализацию всей программы в регионе составит 298 млрд руб. На 2024 год от этой суммы предусмотрено 105 млрд руб., уточнили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе правительства региона.

Александра Стрелкова