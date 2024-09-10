В этом году в Татарстане на реализацию мероприятий проекта «Культурная среда» выделят 69,4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане направят 69,4 млн рублей на капремонт театров

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ В Татарстане направят 69,4 млн рублей на капремонт театров

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Из них 56,2 млн руб. направят из федерального бюджета, 13,2 млн — из средств бюджета Республики Татарстан.

По информации пресс-службы министерства, средства планируют потратить на капитальный ремонт региональных и муниципальных театров.

Ранее в бюджет Республики Татарстан планировали выделить 11,3 млн руб. на техническое оснащение и поддержку творческой деятельности детских и кукольных театров.

Диана Соловьёва