В Татарстане направят 69,4 млн рублей на капремонт театров
В этом году в Татарстане на реализацию мероприятий проекта «Культурная среда» выделят 69,4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.
В Татарстане направят 69,4 млн рублей на капремонт театров
Фото: Василий Александров, Коммерсантъ
Из них 56,2 млн руб. направят из федерального бюджета, 13,2 млн — из средств бюджета Республики Татарстан.
По информации пресс-службы министерства, средства планируют потратить на капитальный ремонт региональных и муниципальных театров.
Ранее в бюджет Республики Татарстан планировали выделить 11,3 млн руб. на техническое оснащение и поддержку творческой деятельности детских и кукольных театров.