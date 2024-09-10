Из Чебоксар могут запустить прямые авиарейсы в Калининград

В Чувашии планируют запустить прямой авиарейс Чебоксары — Калининград в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

С предложением запустить прямые авиарейсы в Калининград выступила авиакомпания «Икар». Минтранс Чувашии рассматривает включение данного маршрута в список направлений, на которые будут выделяться субсидии из бюджета республики. Субсидирование поможет снизить стоимость билетов и сделать полеты более доступными для граждан.

Рейсы планируют выполнять два раза в неделю с 1 мая по 30 сентября 2025 года. Самолет по такому маршруту сможет перевозить 110 пассажиров.

Диана Соловьёва