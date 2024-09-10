Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из Чебоксар могут запустить прямые авиарейсы в Калининград

В Чувашии планируют запустить прямой авиарейс Чебоксары — Калининград в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

С предложением запустить прямые авиарейсы в Калининград выступила авиакомпания «Икар». Минтранс Чувашии рассматривает включение данного маршрута в список направлений, на которые будут выделяться субсидии из бюджета республики. Субсидирование поможет снизить стоимость билетов и сделать полеты более доступными для граждан.

Рейсы планируют выполнять два раза в неделю с 1 мая по 30 сентября 2025 года. Самолет по такому маршруту сможет перевозить 110 пассажиров.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...