На новосибирца завели дело о захвате заложников

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о захвате заложников (ч.2 ст. 206 УК РФ). Инцидент произошел ночью 10 сентября на ул. Жуковского, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, 37-летний мужчина угрожая оружием захватил в заложники и удерживал свою сожительницу и трех ее детей в возрасте от 12-ти до 13 лет. В качестве выкупа он потребовал у полицейских 3 млн руб.

Уточняется, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Подростки помещены в ГАУ Новосибирской области «ЦСПСД «Семья».

Александра Стрелкова