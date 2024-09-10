Средний возраст клиентов санаториев Сочи снизился до 55 лет

В Сочи в 2024 году средний возраст клиентов санаториев составляет 55 лет. Это на 6,78% ниже, чем пятью годами ранее. В 2019 году средний возраст составлял 59 лет, пишет Ассоциация туроператоров России со ссылкой на исследование туроператора Coral Travel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

По данным аналитиков, средний возраст взрослых туристов (без учета детей), которые приобрели путевки в санатории семи крупнейших регионов санаторно-курортного лечения (Кавминводы, Подмосковье, Анапа, Геленджик, Сочи, Алтайский край, Калининградская область) в 2024 году, снизился всего на 1,35% по сравнению с показателем 2019 года, или меньше, чем на год – с 58,9 лет до 58,1 лет. При этом в разных регионах динамика разная. В Сочи, Геленджике, Калининградской области, Минводах наблюдается снижение, в других – рост. По мнению экспертов, снижение среднего возраста туристов может быть связано с усилиями санаториев по диверсификации клиентской базы.

Что касается детей, в среднем больше в процентном отношении за пять лет их в российских санаториях не стало. Средний возраст всех клиентов в Сочи снизился на 6%, в Геленджике – на 11%.

Вячеслав Рыжков