В Челнах задержали мужчину, подозреваемого в краже продуктов из магазина

В гипермаркете по проспекту Набережночелнинский мужчина совершил кражу продуктов. Сообщение о краже получили сотрудники Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

Охранник заметил, как посетитель магазина взял сумку с прилавка, положил в нее продукты питания и вышел из зала, не оплатив товар. В магазине активировали тревожную сигнализацию.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже внутри магазина и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался 28-летний житель Нижнекамского района Татарстана.

Мужчина похитил из магазина товар на сумму 22 тыс. руб. Продукты вернули в магазин. В отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража».

Диана Соловьёва