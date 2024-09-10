Жительницу Татарстана обвиняют в убийстве брата-инвалида

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летней жительницы деревни Корноухово. Женщину обвиняют в убийстве своего брата. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, 8 марта этого года жительница Кайбицкого района на почве личных неприязненных отношений задушила своего брата. Потерпевший с детства являлся инвалидом I группы, поэтому не смог оказать сопротивления.

В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Свою вину жительница Корноухово не признала.

Уголовное дело направят в Верховный суд Татарстана для дальнейшего рассмотрения.

Диана Соловьёва