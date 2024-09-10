Умерла старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако

В возрасте 86 лет умерла заслуженная артистка России Марина Полицеймако. Она была старейшей актрисой Театра на Таганке, сообщили «РИА Новости» в пресс- службе театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Полицеймако

Фото: Театр на Таганке Марина Полицеймако

Фото: Театр на Таганке

Марина Полицеймако в 1965 году окончила Театральное училище им. Щукина и сразу после учебы пришла в труппу Театра на Таганке.

На ее счету десятки ролей в театре, в том числе в спектаклях Юрия Любимова. В их числе — постановки «А зори здесь тихие», «Дом на набережной», «Горе от ума — Горе уму», «Живой», «Жизнь Галилея», «Под кожей статуи свободы». Помимо этого сыграла более чем в 50 фильмах и сериалах, в том числе в кинолентах «Дом дураков» (2002) и «Глянец» (2007) Андрея Кончаловского и в сериале «Простые истины» (1999–2003). В 1988 году получила звание заслуженной артистки РСФСР. Мать актера Михаила Полицеймако.

Лаура Кеффер