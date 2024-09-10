Землю возле озера Банное в Башкирии отдадут в аренду без торгов под гостиницу

Глава Башкирии Радий Хабиров разрешил региональному министерству земельных и имущественных отношений предоставить в аренду без торгов ООО «Анир» 2,6 га земли возле озера Банное в Абзелиловском районе. Как следует из распоряжения, опубликованного на официальном сайте правовой информации, земельный участок предназначен для ведения предпринимательства. Компания собирается построить на нем гостиничный комплекс. Инвестпроект включен в перечень приоритетных.

ООО «Анир» зарегистрировано в деревне Тупаково Абзелиловского района в 2012 году, основной вид деятельности фирмы — строительство инженерных коммуникаций для водоотведения, водо- и газоснабжения. Уставный капитал организации — 10 тыс. руб. По данным Rusprofile, учредителем компании является Юнир Тагиров. В 2023 году ее выручка составила 53 млн руб., чистая прибыль — 4,5 млн руб.

Идэль Гумеров