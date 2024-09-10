Федеральные средства на Алтае направят бюджетникам и участникам СВО

Дополнительные средства, которые Республика Алтай получит из федерального бюджета по распоряжению российского правительства, будут направлены, в первую очередь, на зарплату бюджетникам, лекарства льготным категориям граждан и на социальные выплаты участникам СВО. Об этом сообщил Андрей Турчак, избранный по итогам голосования 6-8 сентября главой региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Турчак провел 10 сентября заседание республиканского правительства. По его словам, согласно подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным документу, всего регион получит 2,15 млрд руб. Из них 1,9 млрд руб. будут направлены на финансирование социально значимых расходов, остальные средства — на подготовку к зиме и закупку аппарата МРТ для республиканской больницы.

Как писал «Ъ-Сибирь», глава федерального правительства посетил Горный Алтай с рабочей поездкой в июле этого года. После нее Михаил Мишустин дал ряд поручений, требующих выделения федеральных средств.

Валерий Лавский