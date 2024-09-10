В аэропорту Казани из-за временных ограничений задержано 5 рейсов

Из-за временных ограничений в аэропорту Казани задержано 5 рейсов. Рейс из Кемерово, который должен был прибыть в 8:15, прибудет в 8:50. Рейс из Екатеринбурга, который ожидался в 8:30, прилетит в 10:15 согласно онлайн-табло аэропорта.

Рейс из Казани в Шереметьево, запланированный на 7:00 , вылетит в 9:00. Также задержаны рейсы в Душанбе и Нарьян Мар.

Сегодня утром Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу аэропорта Казани начиная с 7:00. Причиной послужила необходимость обеспечения безопасности полетов.

Анар Зейналов