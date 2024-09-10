В Казани в понедельник произошло 181 ДТП, в которых пострадали 4 человека

В Казани в понедельник, 9 сентября, произошло 181 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

В четырех случаях были пострадавшие: наезд на пешехода на зебре (виноват пешеход), падение пассажира в автобусе при экстренном торможении, две аварии из-за несоблюдения дистанции и нарушения очередности проезда.

Задержали 11 пьяных водителей и еще четверых, у которых не было прав. Еще трое граждан были доставлены в полицию по подозрению в преступлениях.

Анар Зейналов