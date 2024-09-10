В Красноярском крае задержаны участники экстремистской организации

Правоохранительные органы выявили экстремистскую организацию неонацистской направленности, действующую в Красноярском крае, восемь ее участников задержаны, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По информации ведомства, в 2024 году объединились две экстремистские группировки из Красноярска и Железногорска. Организация насчитывала восемь человек в возрасте от 16 до 19 лет, разделяющих националистические взгляды. «Руководители экстремистского сообщества проводили встречи участников, на которых пропагандировали применение насилия в отношении антифашистов и лиц нерусской национальности. Также они создали чат в мессенджере для координации действий и обмена информацией», — говорится в сообщении СКР.

По данным силовиков, участники организации нанесли граффити националистического праворадикального толка на стене жилого дома в Железногорске. На счету банды нападение на мужчину по национальному признаку.

У задержанных изъяли предметы с изображением свастики, пневматическое оружие, патроны, мачете, ножи, кастеты, перцовые баллончики, бейсбольная бита. По материалам краевого управления ФСБ возбуждено уголовное дело об организации экстремистского сообщества и участии в нем (ч.1 и ч.2 ст. 282.1 УК РФ).

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Илья Николаев