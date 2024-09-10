«Авангард» одержал третью победу подряд, обыграв казанский «Ак Барс»

ХК «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче КХЛ. Игра прошла вчера на льду «G-Drive Арены» в Омске. Она завершилась со счетом 4:1 в пользу омичей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Авангард» Фото: ХК «Авангард»

Первый гол оформили гости на 19 секунде. Отыграться омичи смогли спустя пару минут после забитой шайбы Александром Филатьевым. Все оставшееся время счет оставался равным. За пять минут до окончания основного времени Александр Филатьев оформил дубль. В оставшиеся две минуты игроки «Авангарда» Семен Чистяков и Игорь Мартынов забили еще два гола, закрепив окончательное лидерство команды в этом матче.

Для омской команды это уже третья победа подряд в новом сезоне КХЛ 2024/25. Сейчас «Авангард» с шестью очками возглавляет Восточную конференцию КХЛ. Следующую игру сибиряки проведут 11 сентября против ХК «Амур».

Александра Стрелкова