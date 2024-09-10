Первый сертификат «Халяль» компании из Татарстана внесли в реестр Росаккредитации

В Татарстане определили первого производителя, чей сертификат внесен в государственную информационную систему Росаккредитации. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества «Ъ Волга-Урал».

Эксперты «Роскачество-Халяль» со специалистами Комитета по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана провели анализ производства и сертифицировали компанию, основным видом деятельности которой является производство готовых пищевых продуктов и блюд.

«По итогам проведенной процедуры сертификации установлено, что данное предприятие полностью соответствует заявленным требованиям стандартов халяль и является одним из лидеров, внедривших методы и условия производства надлежащей практики соответствия требованиям халяль»,— говорится в сообщении пресс-службы Роскачества.

Весной 2024 года в Казани соглашение о совместной работе подписали руководитель Роскачества Максим Протасов, председатель ДУМ Татарстана Камиль Самигуллин и председатель Комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ республики Аббяс Шляпошников. На встрече присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов, представители Минпромторга России, республиканские органы законодательной и исполнительной власти.

В мае 2024 года пресс-служба Роскачества сообщила, что «Роскачество-Халяль» выдало 20 сертификатов. Лидером по числу сертифицированных производителей халяльной продукции стал Башкортостан — 9 сертификатов.

Производители, получившие сертификат от «Роскачества-Халяль», могут направлять свою продукцию в Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Кувейт без необходимости прохождения дополнительных аудитов этих стран. Росаккредитация работает над принятием российских халяль-сертификатов в Индонезии и Турции.

Диана Соловьёва