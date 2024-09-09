Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Авиастроительном районе Казани автомобиль опрокинулся в кювет

В Казани 39-летний водитель «Лада Гранта», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся в кювет. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ Казани.

ДТП произошло вчера в 14:15 на территории садоводческого товарищества в Авиастроительном районе. Медики оказали первую помощь водителю «Лады».

В автомобиле находилась 45-летняя супруга жителя Казани. Она являлась собственницей машины. Женщину доставили в медучреждение. После осмотра пассажирку отпустили домой.

В отношении водителя составили административный материал по ч. 1 ст.12.8.1 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). В отношении жены водителя составили административный материал по ч. 2 ст.12.8 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения).

Автомобиль получил технические повреждения. Машину доставили на спецстоянку.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...