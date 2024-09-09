В Авиастроительном районе Казани автомобиль опрокинулся в кювет

В Казани 39-летний водитель «Лада Гранта», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся в кювет. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ Казани.

ДТП произошло вчера в 14:15 на территории садоводческого товарищества в Авиастроительном районе. Медики оказали первую помощь водителю «Лады».

В автомобиле находилась 45-летняя супруга жителя Казани. Она являлась собственницей машины. Женщину доставили в медучреждение. После осмотра пассажирку отпустили домой.

В отношении водителя составили административный материал по ч. 1 ст.12.8.1 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). В отношении жены водителя составили административный материал по ч. 2 ст.12.8 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения).

Автомобиль получил технические повреждения. Машину доставили на спецстоянку.

Диана Соловьёва