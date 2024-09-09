В Казани оштрафовали организаторов квестов за нарушения пожарной безопасности

Прокуратура Московского района Казани выявила нарушения требований пожарной безопасности в помещениях для квест-игр на ул. Солдатской, Васильченко и Декабристов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Прокурор района внес в адрес индивидуальных предпринимателей представления. В отношении двух организаторов квест-игр возбудили дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Предпринимателей привлекли к административной ответственности.

После вмешательства прокуратуры помещения для квестов на ул. Васильченко и Декабристов работают в соответствии с законом, помещение на ул. Солдатской закрыли.

Диана Соловьёва