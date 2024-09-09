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За полгода кинотеатры Башкирии посетили 2,5 млн раз

С начала этого года кинотеатры Башкирии насчитали 2,5 млн посещений, это на 900 тыс. больше, чем в 2022 году, сообщила на оперативном совещании в правительстве министр культуры республики Амина Шафикова. По ее словам, в этом году 80% кинопроката составляют отечественные фильмы, а «ситуация с посещаемостью улучшается с каждым годом».

В Башкирии сегодня работает 161 кинозал, в том числе 49 муниципальных. «Начиная с 2015 года мы активно сотрудничаем с Фондом кино и за эти годы модернизировали 56 кинозалов», отметила госпожа Шафикова. По ее словам, это самое большое число кинозалов среди регионов России, модернизированных за счет федеральных средств. С 2019 года в рамках национального проекта «Культура» модернизировано 38 кинозалов на общую сумму 211 млн руб. До конца текущего года ожидается открытие еще пяти муниципальных кинозалов в Аскинском, Бакалинском, Ермекеевском, Миякинском и Нуримановском районах на общую сумму 45 млн руб.

Кинопрокатом охвачены все муниципалитеты, кроме четырех: Краснокамского, Салаватского, Уфимского районов и Агидели. Эти четыре района также будут подавать заявки на получение федеральных средств. В отдаленных районах республики фильмы демонстрируются киномобилями.

В Башкирии на средства Фонда гранта главы Башкирии снимают исторический фильм «Фарзана идет на запад» режиссера Булата Юсупова, научно-популярный фильм Гаухар Батталовой «Место силы. Визит-центр "Тура-хан"», образовательно-развлекательный мультфильм «Алифба» студии «Муха», альманах Айнура Аскарова «Уфа, я люблю тебя» короткометражная лента «Два брата» Анны Макеевой. Режиссер Радик Кильмаматов снимает документальный фильм под рабочим названием «Танец героя» — о погибшем артисте Сибайского театрально-концертного объединения Ильнаре Хатмуллине. Кроме этого, снимаются короткометражный фильм «Гостинец» о посылках в зону СВО и анимационный фильм «Безбашенный" о погибшем Фанисе Хусаинове.

Глава Башкирии Радий Хабиров заметил, что башкирское кино, как и якутское, — феномен национальной кинематографии. Глава региона добавил, что у якутских кинематографистов стоит поучиться умению снимать большое количество фильмов за сравнительно небольшие средства. По его словам, государственный заказ на кинофильмы связан сейчас со специальной военной операцией.

Майя Иванова

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