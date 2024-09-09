Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На детской площадке Кремлевской набережной устранили нарушения безопасности

По требованию прокуратуры Вахитовского района Казани на детской площадке на Кремлевской набережной устранили нарушения безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Предыдущая фотография
На детской площадке Кремлевской набережной устранили нарушения безопасности

На детской площадке Кремлевской набережной устранили нарушения безопасности

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

На детской площадке Кремлевской набережной устранили нарушения безопасности

На детской площадке Кремлевской набережной устранили нарушения безопасности

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

На детской площадке Кремлевской набережной устранили нарушения безопасности

На детской площадке Кремлевской набережной устранили нарушения безопасности

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

Следующая фотография
1 / 3

На детской площадке Кремлевской набережной устранили нарушения безопасности

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

На детской площадке Кремлевской набережной устранили нарушения безопасности

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

На детской площадке Кремлевской набережной устранили нарушения безопасности

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

В ходе проверки прокуратура района выявила повреждения в конструкции детской площадки. По информации пресс-службы ведомства, ненадлежащее техническое состояние площадки для детей может привести к травмам.

Прокуратура Вахитовского района внесла представление директору компании «Коаст». Детскую площадку демонтировали, детскую горку отремонтировали, а горку «Маяк» закрыли на ремонт.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...