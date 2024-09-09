На детской площадке Кремлевской набережной устранили нарушения безопасности

По требованию прокуратуры Вахитовского района Казани на детской площадке на Кремлевской набережной устранили нарушения безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

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В ходе проверки прокуратура района выявила повреждения в конструкции детской площадки. По информации пресс-службы ведомства, ненадлежащее техническое состояние площадки для детей может привести к травмам.

Прокуратура Вахитовского района внесла представление директору компании «Коаст». Детскую площадку демонтировали, детскую горку отремонтировали, а горку «Маяк» закрыли на ремонт.

Диана Соловьёва