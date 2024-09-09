Севастопольцы показали самую высокую явку на выборах с 2014 года

Севастополь продемонстрировал самую высокую явку на выборах с 2014 года, сообщила журналистам председатель городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

По ее словам, явка на выборы депутатов законодательного собрания третьего созыва превысила результаты 2019 года почти в два раза и составила 53,96%. В прошлую кампанию в 2019 году на выборы в Севастополе пришло более 29% избирателей, в 2014-м — 48,5%.

В этот раз в Севастополе, помимо основного трехдневного голосования, девять дней шло предварительное голосование, с 28 августа по 5 сентября.

Александр Дремлюгин, Симферополь