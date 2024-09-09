Дзюдоисты из Сочи завоевали призовые места на Первенстве Кубани

На Первенстве Краснодарского края по дзюдо, проходившем среди юниоров и юниорок до 21 года, спортсмены из Сочи заняли призовые места. Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Победительницей в весовой категории свыше 78 кг стала спортсменка Милана Белецкая. Спортсменку подготовили тренеры Бислан Хатхе и Евгений Нагимов.

Бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг завоевал Рустам Смирнов. Подготавливали спортсмена тренеры Руслан Антонян и Арам Галустьян.

Алена Антонян и Левон Кондакчян заняли третьи места в весовой категории до 100 кг. К соревнованиям их готовили Руслан Антонян и Арам Галустьян.

Мария Удовик